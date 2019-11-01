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HaberlerParaSON DAKİKA: Ekim ayında 24,5 milyarlık "İVME" kredisi

Ekim ayında 24,5 milyarlık "İVME"

HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen mayıs ayında duyurulan İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi ile ilgili ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Albayrak, "İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı" dedi

Bakan Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen mayıs ayında duyurulan İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi ile ilgili ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Albayrak, Bu kapsamda ekim ayında kullandırılan kredilerin yüzde 106 arttığını belirten Bakan Albayrak toplam kredi miktarının bu ay 24,5 milyar TL olduğunu belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

"Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı. Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız"

 

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