Ekmekten çıktı! Neye uğradığını şaşırdı!
Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmeğin içerisinden vida çıktı. Olay karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaş, tüketiciyi koruma derneğine şikayette bulundu. Konuyla ilgili inceleme sürüyor
Giriş: 19.03.2026 - 13:15
Elazığ'da olay, merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, marketten ekmek alarak eve döndü.
NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
İHA'daki habere göre yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan vidayı görünce neye uğradığını şaşırdı.
ŞİKAYETTE BULUNDU
Mağdur vatandaş konu hakkında ilgili yerlere şikayette bulundu.
