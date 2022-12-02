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Ekonomist Jeremy Rifkin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına Ekonomist Jeremy Rifkin getirildi. CHP'li Özgür Özel yaptığı açıklamada, "Jeremy Rifkin, Genel Başkan danışmanı ve bundan son derece memnunuz" dedi.

Son dakika: Ekonomist Jeremy Rifkin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu
Ekonomist Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu
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HABERTURK.COM / AA

ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e de danışmanlık yapan Rifkin, 3 Aralık'ta CHP'nin vizyon toplantısına video-konferans ile katılacak.

3 Aralık Cumartesi günü 2023 seçimleri için vizyon belgesini duyuracak. Lütfi Kırdar Sergi ve Konferans salonunda düzenlenecek toplantıda, CHP'nin yol haritası belli olacak.

Toplantıya, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan Ekonomist Jeremy Rifkin de video-konferans yöntemiyle katılacak.

"EN YETKİN DANIŞMANLARDAN BİRİSİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, bir gazetecinin, Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Jeremy Rifkin, Genel Başkan danışmanı ve bundan son derece memnunuz. Kendisi o çok beğendikleri Angela Merkel'in endüstride danışmanıydı. 'İlim Çin'de de olsa gidin alın' denmiş. Amerika'da teknolojiyi, İngiltere'de finansı, Alman sisteminden de endüstri ve istihdamı alan yeni bir model... Cenazemiz oldu, Almanya'ya gidilip bu sunum yapılacaktı. Almaya seyahati Aralık ayı içerisinde yapılacak.

Rifkin, Almanya'daki endüstriye dayalı ve istihdam yaratan en yetkin danışmanlardan birisi. Jeremy Rifkin Merkel'e danışmanlık yapsın, Merkel dünyanın en pahalı makam arabalarını yapsın, Erdoğan'a satsın, o da fakir fukaranın parasıyla o arabada caka satsın, siz buna razısınız. Biz diyoruz ki Jeremy Rifkin gelsin bizde çalışsın, arabanın en güzelini, telefonun en güzelini, fabrikanın en gelişmişini o tecrübeyle yapsın. Buna mı itirazınız var? 'İlim Çin'de de olsa alın' diyen Peygamber'in ümmeti olmakla övünenler böyle mi anlamışlar Peygamber'in onlara yaptığı öğüdü."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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