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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan 'para sayma görüntüleri' hakkında açıklama

        Ekrem İmamoğlu'ndan 'para sayma görüntüleri' hakkında açıklama

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu para sayma görüntüleri hakkında, "Zannediyorlar ki, Ekrem yılacak. Yılmaz. O, bir avuç insanı süründüre süründüre yıldıracak, göreceksiniz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 13:53 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:04
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        İmamoğlu'ndan 'para sayma' açıklaması
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, para sayma görüntüleri hakkında, "İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlem" dedi. İmamoğlu, "O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var" diye konuştu.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSTAÇ Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi Açılışı'nda konuştu.

        Soruşturma başlatılan para sayma görüntüleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, “5 yıl öncesine döndüğümde, Ramazan'ın ilk günü (6 Mayıs 2019) seçimi iptal eden bir akılla mücadele etmek zorunda kaldık. Yine dün, Ramazan'ın ilk günü de olsa, bazı kötülükler rahat durmuyor. Bir bakıyorsunuz böyle bir, ‘Haydi Ekrem'i nasıl alaşağı ederiz, buradan ne çıkartırız’ diyerek, seçime 20 gün kala, CHP İstanbul İl binasının satın alınması sürecinde, bir hukukçu ofisinde yapılan bir işlem üzerinden fırtına koparmaya çalışan insanların kötülükçü akılları var" dedi.

        "BİR AVUÇ İNSAN, SOSYAL YARDIMLARI ESKİ SEVİYESİNE İNDİRİR"

        “Buradan çok net söylüyorum: Sandığa gitmezseniz, oyları bölerseniz, İstanbul, 2019 öncesine dönme riskiyle karşı karşıya kalır" diyen İmamoğlu. "Hem de her alanda 2019 öncesine dönme riskiyle karşı karşıya kalır. Bir avuç insan, sosyal yardımları eski seviyesine indirir. Metro yapımı yavaşlar ve hatta durur. Deprem toplanma alanları, ranta kurban gider. İmara açılmaya devam eder. Daha da kötüsü, kentsel dönüşüm mağduru yaratmaya devam ederler. Fikirtepe gibi rezil ortamlar yaratırlar. Partizanlığın, rantçılığın kirli elleri, yeniden İstanbul'un bütün kurumlarına, kreşlere, yurtlara kadar uzanmasına sebep olur. İstanbul'u tek renkli, tek sesli bir şehir yapmak için, müdahalelere başlarlar. İstanbul'un çeşitliliğini kaldıramazlar. İstanbul'un her kesimine, her grubuna, her yaşam biçimine saygıyı ortadan kaldırırlar. Onun için ben buradan herkese söylüyorum: Uyanık olun, uyanık olalım ve İstanbul'un 2019 öncesine dönmesine geçit vermeyelim. İstanbul'u çevreye duyarlı, adil, üretken, huzurlu ve mutlu bir şehir yapma hedefi doğrultusunda hep birlikte yürüyelim. Bu anlamda hızımızı düşürmeyelim. Geri dönmeden, daha büyük hedefler, daha güzel yarınlar için hep birlikte üretmeye devam edelim. Eğilmeden, bükülmeden, yalpalamadan dosdoğru yürümeyi milletimize gösterdik, hep birlikte yürümeye devam edelim. Gelin bir avuç insanın kaybetmesi, 16 milyon İstanbullunun kazanmaya devam etmesi için, hep birlikte tam yol ileri diyelim. Yolumuz, böyle bir yol olsun" diye konuştu.

        CHP'DEN AÇIKLAMA

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, sosyal medyada gündem olan para sayma görüntülerine ilişkin açıklamasında söz konusu görüntülerin, partinin il başkanlığı binasının alımıyla ilgili olduğu ve 2019 yılına ait olduğu belirtildi.

        CHP'den 'para sayma' iddiasına yanıt
        CHP'den 'para sayma' iddiasına yanıt

        Görüntülerin yayılması ile ilgili "Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik olumsuz algı yaratma çabası" ifadesi kullanılan açıklamada görüntülerin çekildiği yerin CHP İstanbul İl Binası mal sahibi Gökhan Taşkapan’ın avukatlık ofisi olduğu kaydedildi.

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