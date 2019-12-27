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Son dakika haberine göre, Elazığ Sivrice'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.02'de meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde olan deprem, Elazığ'ın yanı sıra çevre iller Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Malatya'da da hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Elazığ ve ilçelerinde vatandaşlar dışarı çıktı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok. AFAD ve Kızılay ekipleri köylere sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Vali Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde can kaybı olmadığını söyledi.

İlçe merkezinde olumsuzluk yaşanmadığını dile getiren Kaldırım, "Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok. AFAD, Kızılay, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri köylere sevk edildi." dedi.

Bu kapsamda koordinasyon kurulunda gelişmeleri takip ettiklerini bildiren Kaldırım, vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını ancak tedbirli olmalarını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, ilçede bazı okullarda öğrenciler okulun bahçesine çıkarıldı.

İŞTE SON DEPREMLER

Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise Elazığ depreminin büyüklüğünü 5.1 olarak aktardı. İşte 27 Aralık son depremler listesi...

ELAZIĞ'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE KORKUTAN DEPREM - AFAD VERİLERİ

Büyüklük 4.9 (Mw) Yer Elazig - Sivrice Enlem 38.3938 (K) Boylam 39.0018 (D) Derinlik 7.02 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ ELAZIĞ DEPREMİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.27 10:02:25 38.3427 38.9853 3.8 -.- 5.1 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2019.12.27 09:40:36 37.8405 29.6193 5.0 -.- 1.8 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.27 09:18:24 34.3402 26.1640 83.6 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.27 06:26:47 38.0225 42.8837 5.0 -.- 2.8 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN) İlksel 2019.12.27 06:09:48 36.4567 28.6867 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.27 05:28:53 38.0218 42.8953 5.0 -.- 2.1 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.27 04:55:37 38.8530 27.9363 7.7 -.- 1.0 -.- TASCILAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.12.27 03:52:19 36.1570 29.7467 3.5 -.- 1.4 -.- BOGAZCIK-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.12.27 03:42:04 39.6523 27.8940 21.9 -.- 1.1 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel 2019.12.27 03:25:12 37.1777 28.6430 7.2 -.- 1.5 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel 2019.12.27 00:56:18 39.5820 27.8082 18.4 -.- 0.9 -.- DERECIFTLIK-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 22:33:43 37.9573 32.5927 5.4 -.- 1.3 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel 2019.12.26 22:32:48 37.9397 32.5982 5.4 -.- 1.3 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel 2019.12.26 20:15:42 37.9287 42.7817 5.0 -.- 2.2 -.- BELENOLUK-PERVARI (SIIRT) İlksel 2019.12.26 20:08:22 37.9480 27.0502 5.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel