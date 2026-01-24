Elektrik direğine çarpan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu: Feci kaza kamerada
Hatay'da aydınlatma direğine saplandığı anlar kameraya yansıyan otomobilde yaralanan 18 yaşındaki Ali Kaçar 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE SAPLANDI
Kaza, 18 Ocak günü akşam saatlerinde Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TOFAŞ marka otomobilin arka kısmı elektrik direğine saplandı. Kazada araç içerisinde sıkışan M.A.K. ve Ali Kaçar yaralandı.
6 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Dörtyol Devlet Hastanesi’ne sevk edilen şahıslardan Ali Kaçar durumu ağır olarak tedavi altına alındı. Kaçar, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.