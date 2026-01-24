Habertürk
        Son dakika: Elektrik direğine çarpan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu: Feci kaza kamerada | Son dakika haberleri

        Elektrik direğine çarpan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu: Feci kaza kamerada

        Hatay'da aydınlatma direğine saplandığı anlar kameraya yansıyan otomobilde yaralanan 18 yaşındaki Ali Kaçar 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 10:07 Güncelleme: 24.01.2026 - 10:07
        6 gün sonra hayatını kaybetti
        Hatay’da aydınlatma direğine saplandığı anlar kameraya yansıyan otomobilde yaralanan 18 yaşındaki Ali Kaçar 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE SAPLANDI

        Kaza, 18 Ocak günü akşam saatlerinde Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TOFAŞ marka otomobilin arka kısmı elektrik direğine saplandı. Kazada araç içerisinde sıkışan M.A.K. ve Ali Kaçar yaralandı.

        6 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Dörtyol Devlet Hastanesi’ne sevk edilen şahıslardan Ali Kaçar durumu ağır olarak tedavi altına alındı. Kaçar, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

        Yer üstünde tutunamayan yer altına indi: PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü

        Terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantılarının yıllardır başvurduğu tünel yapılanması, çoğu zaman "yerel koşullara uyarlanmış özgün bir askeri deha" olarak sunuldu. Ancak sahada ortaya çıkan tablo bunun tam tersini gösteriyor.  Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve Habertür...
