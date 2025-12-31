Şanlıurfa'da devrilen elektrikli sobadan çıkan alevleri su ile söndürmeye çalışan yaşlı kadın, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

ELEKTRİKLİ SOBA DEVRİLDİ

İHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Evde tek başına yaşayan yabancı uyruklu Fatma El Fettah isimli 70 yaşındaki kadının, iddiaya göre ısınmak için kullandığı elektrikli soba devrildi.

SU İLE MÜDAHELE EDERKEN AKIMA KAPILDI

Devrildikten sonra alevlerin yükseldiği elektrikli sobaya su ile müdahale ederken akıma kapıldı. Komşularının fark etmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İNCELEME ARDINDAN MORGA KALDIRILDI

Olay yerine giden sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.