        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Emekli polis memuru kazada hayatını kaybetti; o anlar kamerada

        Emekli polis memuru kazada hayatını kaybetti; o anlar kamerada

        Antalya'nın Serik ilçesinde emekli polis memuru Sinan Abdulkadir İhsan skuteriyle yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 10:48 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:48
        Emekli polis feci kazada can verdi
        Antalya'nın Serik ilçesinde emekli polis memuru Sinan Abdulkadir İhsan (66) skuteriyle yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, kameraya yansıdı.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Antalya-Alanya D400 kara yolunun Kürüş Caddesi'nde meydana geldi. Kullandığı skuter ile yolun karşısına geçmeye çalışan emekli polis memuru Sinan Abdulkadir İhsan'a, Y.E.G.'nin kullandığı kamyonet çarptı.

        60 METRE İLERİYE SÜRÜKLENDİ

        Yaklaşık 60 metre ileriye sürüklenen Sinan Abdulkadir İhsan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen İhsan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sinan Abdulkadir İhsan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olan Sinan Abdulkadir İhsan'ın emekli olduktan sonra Serik'e yerleştiği ve burada şoförlük yaptığı belirtildi.Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Refüjdeki geçiş noktasından skuter ile yolun karşısına geçmek için hareket eden Sinan Abdulkadir İhsan'a gelen kamyonetin çarpması görüntüde yer aldı.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Bodrum'da ve İzmir'de fırtına! Seferler iptal edildi

        Ege'de Meteoroloji'nin uyarısının ardından etkili olan fırtına ve sağanak, deniz ulaşımını durma noktasına getirirken Bodrum ve Karaburun'da tekneler zarar gördü, İzmir ve Bodrum–Datça hattında seferler iptal edildi.

