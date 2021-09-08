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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Enes'in ardından Taha'dan da acı haber!
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Enes'in ardından Taha'dan da acı haber! 15 kilometre uzakta bulundu

Şanlıurfa'da koyun otlatırken arkadaşı Enes Kurt (8) ile birlikte ayaklarının kayması sonucu sulama kanalına düşüp kaybolan Taha Demirler'in (9) de cansız bedenine ulaşıldı. Enes Kurt'un cansız bedeni de vatandaşlar tarafından sudan çıkarılmıştı

Son dakika: Enes'in ardından Taha'dan da acı haber!
Enes'in ardından Taha'dan da acı haber!
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DHA

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi İkiağız Mahallesi'nde önceki gün öğle akşam saatlerinde koyun otlatan Enes Kurt ile Tahir Demirel, ayaklarının kayması sonucu birlikte Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

Kanalda akıntıya kapılan çocukları fark eden çevredekiler, hemen yardıma koştu. Suya atlayan vatandaşlar, Enes Kurt'u çıkardı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Enes Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Enes Kurt'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

15 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Kaybolan Tahir Demirler için bölgeye sevk edilen su altı polisleri arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün sabah erken saatlerinde iki arkadaşın düştükleri yere 15 kilometre mesafede, Taha Demirler'in de cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Demirler'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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