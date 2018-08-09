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Son dakika: Enis Berberoğlu ilaçlarını kullanmayı bıraktı

Son dakika... CHP'li Gürsel Tekin, cezaevinde tutuklu olan Enis Berberoğlu'nun ilaçlarını kullanmayı bıraktığını söyledi. Tekin, "Berberoğlu bu sorunları protesto ederek bir aydır kimseyle konuşmuyor, aynı zamanda ilaçlarını kullanmıyor. İnsanlık adına yalvarıyorum; umut ederim itirazlarımız değerlendirilir" dedi

09.08.2018 - 08:39 | Güncelleme:

CHP milletvekili Enis Berberoğlu yargılamanın durdurulması talebinin Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce reddedilmesi üzerine başlattığı savunma yapmama, görüşe çıkmama eylemine yenisini ekledi. CHP’li Gürsel Tekin, Berberoğlu’nun düzenli kullandığı ilaçlarını bıraktığını söyledi.

Rifat Başaran'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, CHP milletvekili Gürsel Tekin, CHP’nin tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun “yeniden milletvekili seçilmesine rağmen Anayasa’ya aykırı şekilde dokunulmazlık kapsamında tahliye edilmemesi” gerekçesiyle, protesto için düzenli kullandığı ilaçlarını bıraktığını ve bir aya yakın zamandır kullanmadığını söyledi. Başta Meclis Başkanı Binali Yıldırım olmak üzere birçok yetkiliyi ziyaret ederek Berberoğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi verip yardım talep ettiğini söyleyen Tekin, kısa sürede tahliye edilmezse sağlık sorunlarının dönülmez noktaya gelebileceği endişesini dile getirdi. Tekin şunları söyledi:

"HERKESİ UYARIYORUM"

“İktidar mensupları dahil herkes çok iyi bilir ki Enis Berberoğlu suçsuzdur. Sayın Berberoğlu, 5 yıl ceza almıştır. Aynı cezayı alan tombalacı, tacizci, hırsız şimdi kendi evinde, ama millet iradesi ile seçilmiş bir insanın neden yattığının izahının olmaması Sayın Berberoğlu’nu kahrediyor. Başta Meclis Başkanı Binali Yıldırım olmak üzere herkesi uyarıyorum; haksız yere tutuklu, ciddi sağlık sorunu olan bir milletvekili arkadaşımız için hızlı bir şekilde yargının işletilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde yarın olabilecekleri düşünmek istemiyorum. Berberoğlu bu sorunları protesto ederek bir aydır kimseyle konuşmuyor, aynı zamanda ilaçlarını kullanmıyor. İnsanlık adına yalvarıyorum; umut ederim itirazlarımız değerlendirilir.”

MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise Berberoğlu’nun yeni protestosu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Sayın Berberoğlu anayasa, hukuk ve evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde hiçbir yere sığdırılamayacak bir noktada rehin alınmıştır. İktidar siyasetinin rehinesidir. Yargı, iktidar siyasetinin rehin alma eyleminin ambalajını oluşturmuştur. Enis Berberoğlu, zorbaca içeride tutulmaya karşı kendi penceresinden en etkin olduğunu düşündüğü eylemleri adım adım anlaşılan o ki hayata geçirecek. Biz, Berberoğlu’nun aldığı kararlara saygı göstereceğiz. Bu esaretin sona ermesi için aynı kararlı mücadeleyi dışarıda bizim de sürdürmemiz gerekiyor ve sürdüreceğiz."

GÖRÜŞE ÇIKMIYOR

Maltepe Cezaevi’nde tutuklu olan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 24 Haziran’da yeniden milletvekili seçilip dokunulmazlık kazanınca yargılandığı davanın durdurulması istemiyle Yargıtay’a başvurmuş ancak bu talebi reddedilmişti. Berberoğlu da tepki olarak savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı almıştı. Berberoğlu açıklamasında “Her ağaç tek başına ve ayakta ölür” demişti.

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