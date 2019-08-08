Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak açıklamalarda bulundu.

Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadıklarını ve tanımayacaklarını belirterek söze başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:

Erdoğan, bir gazetecinin sorusu üzerine Suriye'de kurulacak güvenli bölge konusuyla önemli açıklamalarda bulundu.

"Fırat'ın doğusu için adımı ABD ile birlikte atıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile bir harekat merkezi kurulması kararı verildiğini ifade etti ve "Harekat merkeziyle süreç başlayacak" dedi.

Erdoğan ve Zelenskiy'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KIRIM'IN YASA DIŞI İLHAKINI TANIMADIK, TANIMAYACAĞIZ

Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'taki çatışmaların en kısa sürede sona ermesi temennimizdir. Bu sorununun uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içinde barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Misk sürecini destekliyoruz. Ayrıca başkanlığı Türk büyükelçilerce yürütülen AGİT-Ukrayna özel misyonuna desteğimiz tamdır. Maalesef dün Donbass'ta ateşkesin ihlal edildiğini, 4 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Ben bir kez daha buradan sayın devlet başkanının şahsında dost Ukrayna halkına taziyelerimizi ifade ediyorum.

"10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ BANA GÖRE YAKALANIR"

İkili ilişkilerimizi ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirme yönünde atacağımız adımları gözden geçirdik. Ülkelerimiz arasında uzun yıllardır devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerini artık neticelendirmenin vakti gelmiştir.2018 ticaret hacmi 4 milyar dolar civarındaydı. Kendimize yeni bir hedef belirledik 10 milyar dolar. Türkiye ve Ukrayna 10 milyar dolar hedefini yakalayabilir mi? Bana göre yakalar ve sayın başkan da aynı kanaati paylaşıyor. Karşılıklı atacağımız birçok adım var. Geçen yıl 1 milyon 300 bin turist ülkemize geldi. Bu halklarımız arasındaki ilişkilerin de ne denli geliştiğinin en güzel ifadesidir. Yatırımlar konusunda altyapı, üstyapı, üstyapı sayın Zelenskiy'le yatırımları hızlandırma konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizde mevcut bazı sıkıntıların çözülmesi suretiyle karşılıklı yatırımların arttırılması ve ekonomik işbirliğimizin yeni seviyelere taşınması hususunda görüş teadisinde bulunduk.

"FETÖ KONUSUNDA UKRAYNA'NIN MÜCADELESİNİ TAKDİR EDİYORUZ"

Görüşmelerimizin bir diğer önemli başlığı güvenlik alanında işbirliği ve FETÖ ile mücadele olmuştur. Bu kapsamda Ukrayna makamlarının bugüne kadar aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz. Özellikle Maarif Vakfımızın Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığı ile müşterek atabileceği çok çok önemli adımların olduğuna inanıyoruz. Mevcut işbirliğimizi ilerletme hususunda sayın mevkidaşımla tam bir fikir birliği içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu iradeyi hayata geçirme yolunda gereken adımları atacağız.

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKIY:

Sayın Cumhurbaşkanı, konuşmama başlamadan önce sayın Cumhurbaşkanıyla görüşmüş olduğumuz konulardan bahsetmek istiyorum. Donbass'taki savaş ve Kırım meselesi konuları yer aldı. Dün Donbass bölgesinde 4 askerimiz şehit düşmüştür. Bu vesile ile 1 dakika saygı duruşuna hepinizi davet ediyorum.

"TÜRKİYE İLE OLAN İLİŞKİLERİMİZE BÜYÜK ÖNEM ATFEDİYORUZ"

Böyle dayanışmamızı gördükten sonra çocukları ve ebeveynleri mutlu olacaklar. Böyle bir destek sergileniyorsa inanın ki onlar çok mutlu olacaklar. Türkiye'nin dünyaca meşhur olduğu geleneksel Türk misafirperverliği için Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. İyi komşu, samimi dost ve önemli stratejik ortağımız olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimize büyük önem atfediyoruz. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda değişmeyen destekleriniz için huzurunuzda size teşekkür etmek istiyorum. Rusya tarafından yapılan Kırım işgalini isimlendirme konusunda müteşekkiriz.

"TÜRKİYE VE UKRAYNA GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİREBİLİRLERSE..."

Ukrayna ortaklarıyla beraber Donbass'ta barışın tesis edilmesi için elinden geleni yapmaya devam etmekte. Donbass'ta yaşanılan son hadiselerden dolayı barışı temin etmeyi kimin istediğini, kimin bir şeyler yaptığını görmüştünüz. Sayın Erdoğan ile işgal altında olan Kırım'daki devam eden askerleştirme tehdidinden yarımadadaki insan haklarının ihlalinden ve Kırım Tatar halkının takibe alınmasından bahsetmiştik. Kırım Ukrayna'dır ve Rusya'nın uluslararası hukuka saygı duymasını sağlayacak bölgeye barış ve istikrarın dönmesini sağlayacak aynı zamanda Kırım Tatar halkının hak ve özgürlüklerini koruyacak ve Kremlin, siyasi tutukluları serbest bırakacak ortak bir yol bulacağımıza eminim. Ukrayna ve Türkiye gayretlerini birleştirirse Karadeniz bölgesindeki ve Kırım'daki durumu olumlu yöne doğru değiştirebilir diye düşünüyorum.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARİ POTANSİYELİ AÇMAK GEREKİYOR"

Ukrayna'nın doğusunda başlattığımız altyapı çalışmalarına Türkiye'nin katılımını düşünüyorum. Donbass'ın yeniden yapılanmasıyla ilgili uluslararası foruma katılımlarınızı bekliyoruz. Ülkelerimiz arasındaki çalışmalarımızın büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim. Kiev'de yüksek düzeyli stratejik konseyin 8. toplantısını düzenlemek istiyoruz. Ticari, ekonomik, yatırım işbirliğimizi geliştirmeye karar almıştık. 2018 yılında ticaret hacmi 4 milyon dolara ulaşmıştır. Kesinlikle bu rakam iki ülke arasındaki potansiyelin karşılığı değildir. Bu potansiyelin açılmasını sağlayacak ortak projenin gerçekleştirilmesi ve ikili ticaretin kolaylaştırılması gibi unsurlar yer alıyor. Aynı zamanda sayın Erdoğan ticaret hacmi konusunda hedefi 10 milyar dolar olarak belirterek bunu başarabileceğimizi söylemişti.

"UKRAYNA'DAKİ RAHATINIZ İÇİN SİZE GARANTİ VEREBİLİRİM"

Serbest ticaret anlaşması bunu sağlayacak. Tarafların süreçlerin tamamlanmasından sonra ilgili belgelerin hazırlanabileceğini ümit ediyorum. Bunun yanı sıra sayın Erdoğan ile yol, havalimanı, deniz limanları işbirliği konularına değindik ve aynı zamanda savunma, enerji ve turizm alanlarındaki işbirliğimizi görüştük. Önümüzdeki seneler boyunca Ukrayna güzel büyüme oranlarını göstermek istiyor. Yıllık olarak büyüme oranı yüzde 5-7 arasındadır. Bunun için ilgili reformları hayata geçirip, yabancı yatırımcılar için Ukrayna'yı cazip hale getirmek istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalara başlamış durumdayız. Türk iş dünyasını Ukrayna'ya memnuniyetle davet etmek istiyorum. Ukrayna'da rahat çalışmanız için size şahsım adına garanti verebilirim, birlikte büyüyelim.

"BİZİM ŞARKICIMIZ VE FUTBOL TAKIMIMIZ BURADA KAZANDI"

Sayın Erdoğan'la ilk görüşmemizden sonra güzel bir şekilde anlaşıp, sonraki yoğun diyalog için temel oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çok ilginç bir noktaya değinmek istiyorum. Cömert Türk toprağı birkaç defa Ukrayna için çok güzel galibiyet armağan etmiştir. Yanılmıyorsam Eurovision Türkiye'de düzenlendiği zaman bizi şarkıcımız burada kazanmıştı. Ve aynı zamanda Ukrayna futbol takımı Türkiye'de UEFA kupası almıştı. Ülkelerimizin geleceklerinde çok büyük ve güzel kazançların olacağına inanıyorum. Bu yüzden bugün Kırım'dan bu kadar bahsetmiştik.

"SAYIN ERDOĞAN BENİ İLK KUTLAYANLARDAN BİRİ OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki demokratik Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve parlamentodaki seçim sonuçlarıyla ilgili beni tebrik eden ilk insanlar arasında yer alıyor. Ama inanın ki söz konusu galibiyet benim için çok zordu. Bugün öyle bir duygum var ki, onu toplam üç defa yaşamış gibi oluyorum. Çok teşekkür ederim size ve güzel ülkenize.

SORULAR VE CEVAPLAR

Ukrayna basını: Bugün yapmış olduğunuz görüşme esnasında güvenlik konuları ele alındı mı? İkinci soru Ukrayna, Türkiye ve diğer medeni ülkelerin Rusya'nın Kırım'dan çekilmesi ve Donbass'ı serbest bırakması için neler gerekiyor. İki liderin de cevaplamasını rica ediyorum.

ZELENSKIY: Karadeniz bölgesinde güvenlik ve deniz taşımacılığı konularına değinmiştik. Tabii ki denizcilerin siyasi tutukluların ve Kırım'da tutuklanan Ukraynalıların serbest bırakılması bizim önceliğimizdir. Bu konudaki diğer toplumların bu meseleyi unutmamaları gerekiyor. Birbirimize yardımcı olmamız lazım. Sabah uyandığınızda kendinize şunu sormanız gerekiyor, ben bu savaşın bitmesi ve kendi ülkem için neler yapabilirim? Kimileri cephede hayatını kaybediyor, kimileri gönüllü çalışıyor, kimileri maddi destek sağlıyor, bazıları Facebook'tan bir yazı paylaşarak desteklerini ifade ediyor. Şu an elimde gördüğünüz iki bilekliği tutuklu olan 2 gemicinin annesinden ve babasından almıştım. Bunlar benim için bir mesaj. Onlar çıkarılıncaya kadar bende kalacaklar. İnsan hayatının ne kadar önemli olduğunu unuttuğunuzda böyle bileklikler bana hayatın gerçeğini hatırlatıyorlar.

"BİR GÜN BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM. SAYIN ZELENİSKIY DE BU KONUDA ÜMİTSİZ DEĞİL"

ERDOĞAN: Her gelen bilikliği takarsa sonra bileklikleri takacak yer bulamayacağız. Çünkü bileklikleri takmayı gerektirecek çok hadiseler yaşıyoruz. Filistin, Myanmar'da dünyanın dört bir köşesinde ne yazık ki hep bu çileleri görüyoruz. Bütün mesele biz siyasetçiler işte buna son vermenin gayreti içerisinde olmalıyız. Şu anda özellikle konuşmamda da ifade ettiğim gibi bizim Kırım Tatarları meselesinde yıllar yılı hep bu işin karşısında olduğumuzu söylememize rağmen herhangi bir netice ne yazık ki burada alamadık. Mücadelemize yine devam edeceğiz. Temenni ederim ki, bir gün bunu başaracağız. Ben inanıyorum ki sayın Zelenskiy de bu konuda ümitsiz değil.

Türkiye basını: ABD heyetiyle alakalı bir soru sormak istiyorum. Sayın Savunma Bakanımız Hulusi Akar, toplantıların olumlu ve oldukça yapıcı geçtiğini söyledi. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz?



"ABD'LİLER İLE HAREKAT MERKEZİ KURACAĞIZ! HAREKAT MERKEZİ İLE SÜREÇ BAŞLAYACAK"

ERDOĞAN: Üç günlük bir görüşme periyodu oldu. Bu görüşmeler gerçekten olumlu bir istikamette devam etti. Bu görüşmeler yine devam edecek ancak şimdi bir adım atılıyor. Tarih vermeyeceğim şimdi Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezinin kurulmasının kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır. Dolayısıyla adım atıldı mı, atılmadı mı bu soru cevabını buluyor. Demek ki adım birlikte atılıyor. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor.