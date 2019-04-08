Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

"RUSYA İLE ORTAK HEDEFİMİZ 100 MİLYAR DOLARDIR"

Kıymetli dostum sayın Putin'e şahsıma ve heyetime gösterdiği misafirperverlikten dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerde işbirliğimizin çeşitli boyutlarını ele alma fırsatımız oldu. İlişkilerimizi tüm alanlarda daha ileri seviyeye taşıma irademizi açıkça ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde bu hedef doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdik. Ticaret hacmimiz yüzde 15'lik artışla 26 milyar dolara ulaştı. Gerçek potansiyelimiz bu rakamın çok daha üstündedir.Belirlediğimiz hedef 100 milyar dolardır. Bu hedefi yakalayacağız.

"ÜLKEMİZE GEÇEN SENE 6 MİLYON RUS TURİST GELDİ"

Ülkemizden Rusya Federasyonu'nda bin 300'ü bulan girişimcimiz var. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatı hızlı şekilde devam ediyor. Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı'nın deniz bölümünün inşaatı tamamlandı. Kara bölümü de bu yılın sonunda bitirmiş olacağız. Beşeri ve kültürel ilişkilere de büyük önem atfediyoruz. 2019 yılını Rusya ile Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı ilan ettik. Yıl boyunca icra edilecek kültür sanat programlarıyla devam edilecek. 6 milyon Rus misafiri ülkemizde ağırlayarak yeni bir rekora imza attık. Bu rekorun 2019'da kırılacağına inanıyorum. Vize serbestisi hususunda gereken adımların atılması gerekiyor. Kısa bir süre içerisinde bu adımlar atılmış olacak.

"DEAŞ NE İSE SURİYE'DEKİ YPG/PKK DE AYNIDIR"

Suriye ve bölgesel meselelere ilişkin fikir teatisinde bulunduk. ABD'nin bölgeden çekilme kararını değerlendirdik. İdlib başta olmak üzere siyasi meseleleri görüştük. Birlikte atabileceğimiz ilave adımlarımızı istişare ettik. Milli güvenliğimize tehdit eden terör odaklarını Suriye'den temizlemekte kararlılığımızı ifade etmek istiyorum. Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin güvenliği ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit edecek yapılanmaya göz yumamayacağımızı ifade ettik. DEAŞ nasıl bir tehditse YPG ve PKK da aynı tehdittir. Bunların bertaraf edilmesi şarttır.

Putin'in açıklamalarından satırbaşları:

Akkuyu Nükleer Santrali projesini gerçekleştiriyoruz. 4 bin megawatlık bir santral bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ilk reaktörün devreye girmesi bekleniyor. Akkuyu ve Türk Akımı en yüksek teknolojilere uygun olarak inşaat edilmektedir. Enerji güvenliğinin temel unsurunu oluşturacaktır.

"PROFESYONEL SÜRÜCÜLER İÇİN VİZELER ÇOK YAKINDA KALKACAK"

Rusya ile Türkiye arasında askeri, teknik alanında işbirliği artmaktadır. S-400 füzelerinden bahsediyorum. Başka perspektiflerden de konular açıldı. Kültürel, beşeri ve sivil toplum kuruluşları arasında temaslar ele alındı. Türk-Rus Forumu başarılı bir şekilde faaliyet gösteriyor bu alanda. Türk gazeteciler Moskova'da staj gördü. Yaz aylarında Rus gazeteciler Türkiye'ye staja gidecekler. Türkiye Rus turistlerin gözdesi haline geldi. Sadece tatil yerlerini değil Türkiye'nin kültürel yerlerini de geziyorlar. Rus turistler Türkiye'ye gelen turistlerde birinci sıradadır. Türk devletinin Rus vatandaşlarımızın güvenli şekilde istirahat etmelerine önemli katkılar sağlıyor. Profesyonel sürücüler için vizelerin çok yakında kaldırılacağını beyan etmek istiyorum.

"İDLİB'İ İSTİKRARA KAVUŞTURMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Suriye ile ilgili işbirliğimiz çok önemlidir. Rusya, Türkiye, İran Astana formatı çerçevesinde işbirliğine devam edecekler. Önemli olan sahadaki duruma yoğunlaşmaktır. Siyasi süreci daha aktif hale getirmek önemli olandır. İdlib'deki silahsızlanma bölgesinde, Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib'in istikrarı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için çok önemlidir. Ülkenin parçalanmasına izin vermemeliyiz. Eminim ki bugün elde edilen mutabakatlar, Türk-Rus ilişkileri ve partnerliği tüm alanlarda artmasına vesile olacaktır. Bir kez daha dostum Erdoğan'a ve ortak çalışmalara teşekkür etmek istiyorum.