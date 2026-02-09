Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Erman Toroğlu hakkında soruşturma | Son dakika haberleri

        Erman Toroğlu hakkında soruşturma

        Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re'sen başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Toroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Giriş: 09.02.2026 - 14:19 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toroğlu için adli kontrol
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Toroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toroğlu adliyeden ayrılırken gazetecilere, “Bana soracaklarınızı Galatasaray başkanı ve TFF başkanına sorun” dedi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında 8 Şubat 2026'da katıldığı bir televizyon kanalının programında Türk futbolu ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Soruşturma kapsamında şüpheli Toroğlu Savcılığa geldi. Toroğlu, savcılıktaki ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından imza atmak ve yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik talep doğrultusunda karar verdi.

        “DUYUMA DAYALI BİLGİLER” DEDİ

        Toroğlu savcılık ifadesinde, katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini söyledi.

        “GALATASARAY VE TFF BAŞKANINA SORUN”

        Erman Toroğlu adliyeden ayrılırken gazetecilerin sorularına, “Bana soracaklarınızı Galatasaray başkanı ve TFF başkanına sorun” diyerek yanıt verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 7 Şubat 2026 (Epstein Dosyayı Kimleri Yakacak?)

        MHP'den terörsüz Türkiye mesajı. Yargıtay'dan altın paylaşımı kararı. Epstein dosyayı kimleri yakacak? Hangi ev değerli konut kapsamında? Rayiç bedel nasıl belirleniyor? Ana Haber Bülteni'ni Evren Aydın sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        Türkiye’de bahşiş tartışması
        Türkiye’de bahşiş tartışması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı