İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Toroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toroğlu adliyeden ayrılırken gazetecilere, “Bana soracaklarınızı Galatasaray başkanı ve TFF başkanına sorun” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında 8 Şubat 2026'da katıldığı bir televizyon kanalının programında Türk futbolu ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Soruşturma kapsamında şüpheli Toroğlu Savcılığa geldi. Toroğlu, savcılıktaki ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından imza atmak ve yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik talep doğrultusunda karar verdi.

“DUYUMA DAYALI BİLGİLER” DEDİ

Toroğlu savcılık ifadesinde, katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini söyledi.