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Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi hayatını kaybetti

Hürriyet Gazetesinin eski sahibi Erol Simavi’nin eşi Belma Simavi hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi hayatını kaybetti! Belma Simavi kimdir?
Belma Simavi hayatını kaybetti
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Hürriyet Gazetesinin eski sahibi Erol Simavi’nin eşi Belma Simavi hayatını kaybetti. Bir dönem Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Gazeteci Ertuğrul Özkök, "Gazetenin gizli kahramanıdı" dedi.

Ertuğrul Özkök sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürriyet Gazetesinin eski sahibi Erol Simavi’nin eşi Belma Simavi'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Özkök, "Bir Hürriyet kahramanını kaybettik. Belma Simavi’yi herkes Hürriyet Gazetesinin eski sahibi Erol Simavi’nin eşi olarak tanırdı. Ama biz Hürriyet çalışanları için o Belma Hanımdı. Gazetenin gizli kahramanıdı. Ödül gecelerinin ev sahibiydi. Çalıştığımız binada yemek yediğimiz restoranlara harika bir İtalyan restoranı estetiği veren, duvarlarımızı birer resim galerisine çeviren, koridorlarımızı Çiçekci dükkanı haline getiren renkli, isyankar, kafa tutan patronumuzdu. Gecelerimizde, davetlerde bizi hiç yalnız bırakmayan arkadaşımızdı. Nur içinde yatın Belma Hanım. Hepimiz size borçluyuz. Benim ve ailem için yaptıklarınızı hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

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