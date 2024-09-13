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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı | Son dakika haberleri

        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı

        Antalya'da sosyal medyadaki "müstehcen" yayınları dolayısıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Haklarında "müstehcenlik" suçlamasıyla yasal işlem başlatılıp dün gözaltına alınan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli (Ertürk Kösen) ile Jahrein rumuzlu kullanıcı (Ahmet Sonuç) emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 20:37 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:07
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        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
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        Son dakika haberlerine göre; haklarında müstehcen" yayınları dolayısıyla suçlama bulunan Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı.

        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti Haberi Görüntüle

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlılar E.K. ile A.S, sosyal medya platformu X'deki canlı sohbet odası ile canlı yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı gerekçesiyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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