Son dakika haberlerine göre; haklarında müstehcen" yayınları dolayısıyla suçlama bulunan Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 🇹🇷🚨👮🏻‍♂️🚓👮🏻‍♀️🚨🇹🇷



12 Eylül 2024 günü saat: 09.00 sıralarında ilimiz Konyaaltı İlçesinde meydana gelen KADIN CİNAYETİ konusu ile ilgili Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan detaylı çalışmalarda 2️⃣ şüpheli AYNI GÜN saklandıkları yerde SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI ❗… pic.twitter.com/IqVDvQffZI — Antalya Emniyet Müdürlüğü (@AntalyaEmniyet) September 13, 2024