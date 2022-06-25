Altın madenine en üst sınırdan ceza!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem SON DAKİKA | Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madenine en üst sınırdan ceza! Erzincan İliç altın madeni son durum nedir? - Haberler
ABONE OL

Erzincan’da çevre kirliliğine neden olan altın madenine en üst sınırdan ceza

Erzincan’ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden “en üst sınır” olan 16 milyon 441 bin Türk Lirası idari para cezası uyguladı. Ayrıca söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Çevre Denetim ekipleri bölgede incelemelerde bulundu, gerekli analizleri yapmak üzere numuneler topladı.

SON DAKİKA | Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madenine en üst sınırdan ceza! Erzincan İliç altın madeni son durum nedir? - Haberler
Altın madenine en üst sınırdan ceza!
0:00 / 0:00

Erzincan'ın İliç ilçesinin Çöpler köyünde 21.06.2022 tarihinde bir altın madeni işletmesinin Yığın Liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliğinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği’ne bağlı Çevre Denetim Ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edildi.

Yapılan incelemede; boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşarak eğimli arazide aktığı, mevsim itibarı ile alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edildi.

Ancak söz konusu tespitin analiz raporları ile da teyit edilebilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından gerekli analizler yapılmak üzere numuneler alındı.

Boru hattındaki solusyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile müdahale edilerek buradaki kontamine olmuş malzeme toprak yüzeyden sıyırılarak güvenli alana taşındı. Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti için de 27 numune daha alındı.

Çevre kirliliğine neden olan altın madenine “EN ÜST SINIR” olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.


Bakanlık yetkilileri, bölgede çevresel izleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini, analiz sonuçlarına göre ise lüzum görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Kadro' buldu, Marmaris yangınını çıkaran tutuklandı
GÜNDEM 'Kadro' buldu, tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı Özer öğretmen atamaları için tarih verdi! MEB 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, takvim belli oldu mu?
GÜNDEM Bakan Özer öğretmen atamaları için tarih verdi
Küresel Tehditler: İklim Krizi
GÜNDEM Küresel Tehditler: İklim Krizi
Son dakika: Cerablus'ta bomba yüklü kamyon imha edildi
GÜNDEM Cerablus'ta bomba yüklü kamyon imha edildi
Google'dan Anne Frank Doodle'ı! Anne Frank kimdir, nasıl ve ne zaman öldü? İşte hayatı
GÜNDEM Google'dan Anne Frank Doodle'ı!
Son dakika haberi: Marmaris yangınını çıkaran kişinin babası konuştu! "Keşke kendini yaksaydı..."
GÜNDEM Marmaris yangınını çıkaranın babası: Keşke kendini ...
Son dakika haberi: Marmaris'te yangın kontrol altına alındı! 4 bin 500 hektar kül oldu - Marmaris orman yangını son durum nedir?
GÜNDEM Marmaris'te son durum! 4 bin 500 hektar kül oldu
Son dakika: Cemal Kaşıkçı öldürülmesine ilişkin 26 Suudi sanık hakkındaki dava düşürüldü - Güncel haberler
GÜNDEM Cemal Kaşıkçı davası düşürüldü
Son dakika hava durumu | Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İstanbul hava durumu bugün nasıl olacak?
GÜNDEM Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
GÜNDEM Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.