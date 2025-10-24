Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem

        Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem

        AFAD: Erzurum'un Palandöken ilçesinde saat 06.07'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 24.10.2025 - 06:43 Güncelleme: 24.10.2025 - 07:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.07'da, merkez üssü Erzurum'un Palandöken ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Yerin 9.93 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması
        Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş