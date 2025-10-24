Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.07'da, merkez üssü Erzurum'un Palandöken ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9.93 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Fotoğraf: AA, temsilidir.