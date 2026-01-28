Gün Başlıyor - 27 Ocak 2026 (Bayram İkramiyesine Zam Yapılacak Mı?)

Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze Mesajı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası. Atlas'ın ailesi adliyede ifade verdi. ABD'de kar fırtınası kabusu. TSK'nın havadaki arama kurtarma ekibi. Meclis çalışmalarına yarıyıl arası. Çelik'ten DEM Parti'ye tepki. Saadet Part... Daha Fazla Göster Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze Mesajı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası. Atlas'ın ailesi adliyede ifade verdi. ABD'de kar fırtınası kabusu. TSK'nın havadaki arama kurtarma ekibi. Meclis çalışmalarına yarıyıl arası. Çelik'ten DEM Parti'ye tepki. Saadet Partisi'nden CHP'ye ziyaret. Şara Rusya'ya mı gidiyor? Sudan'dan Türkiye açıklaması. Enflasyon beklentisinde düşüş. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster