        Son dakika: Erzurum'da su hatları dondu, vatandaşlar çeşmelerden bidonlarla su taşıdı

        Erzurum’da su hatları dondu, vatandaşlar çeşmelerden bidonlarla su taşıdı

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklarda su hatlarının donması, içme suyu sorununu da beraberinde getirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 10:07 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:07
        Su hatları dondu, çeşmeden su taşıdılar
        Erzurum’un Karayazı ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklarda su hatlarının donması, içme suyu sorununu da beraberinde getirdi.

        HAVA SICAKLIĞI EKSİ 27 DERECENİN ALTINA DÜŞTÜ

        Erzurum’un Karayazı ilçesinde hava sıcaklığının eksi 27 derecenin altına düşmesi nedeniyle su hatları donarken, birçok mahallede sular kesildi. Suların kesilmesi üzerine Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, içme ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bidonlarla su taşımaya başladı.

        UZUN SÜRE DIŞARDA KALDILAR

        Dondurucu soğuklara rağmen vatandaşlar, su temin edebilmek için uzun süre dışarıda kalmak zorunda kaldı. Yetkililerin don olaylarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

        #Erzurum
