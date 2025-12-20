Erzurumspor, Bandırma'yı 2 golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Erzurumspor FK sevindi. Rakibini 2-0'lık skorla geçen Erzurum temsilcisi, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Erzurumspor'un galibiyet golleri 45'te Eren Tozlu ile 90+4'te Biaye'den geldi.
Öte yandan Mavi-beyazlılarda Adem Eren Kabak 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Erzurumspor FK puanını 30'a yükseltti. Bandırmaspor ise 26 puanda kaldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Kadir Akıllı
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Enes Aydın), Ndongala (Dk. 83 Samake), Emirhan Acar (Dk. 46 Kehinde), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 67 Topalli), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Tanque
Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 87 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 67 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 77 Sylla)
Goller: Dk. 45 Eren Tozlu, 90+4 Baiye (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 89 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 68 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 68 Gerxhaliu, Dk. 87 Crociata, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)