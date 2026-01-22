Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Esat Yontunç gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Esat Yontunç gözaltına alındı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:08 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:20
        Esat Yontunç gözaltına alındı
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı Esat Yontunç gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

        Bu kapsamda yurt dışında olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

