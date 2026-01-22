Esat Yontunç gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı Esat Yontunç gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Bu kapsamda yurt dışında olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.