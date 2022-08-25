Esenler'de korkunç kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Esenler mevkisinde bir otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Fotoğraf: AA

Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 ADU 875 plakalı otomobil, Esenler mevkisinde kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.