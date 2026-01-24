Esenler Erokspor zirve inadını sürdürdü
1. Lig'in 22. haftasında Esenler Erokspor deplasmanda Serik Belediyespor'u 3-0 yenerek ligde maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Esenler Erokspor rakibini 3-0'lık skorla yenerek zirve inadını sürdürdü.
İstanbul ekibine 3 puanı getiren golleri 44'te kendi kalesine Ender Güneş, 60'da Ömer Faruk Beyaz ve 73'te penaltıdan Guelor Kanga attı.
Serik Belediyespor'da maçın 71. dakikasında Joseph Okoro ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Erokspor puanını 41 yaptı ve maç fazlasıyla lider Amedspor ile olan puan farkını 1'e indirdi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Tuncay Ercan
Serikspor: Ender Güneş, Bilal Ceylan (Dk. 54 Ekrem Terzi), Martynov, Okoro, Skvortsov, Tashkin, Adeola, Burak Asan, Emre Nefiz (Dk. 62 Mücahit İbrahimoğlu), Guibero (Dk. 74 Spasov), Sadygov
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba (Dk. 83 Cavare), Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 64 Recep Niyaz), Amilton, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 76 Catakovic), Kanga (Dk. 76 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 64 Faye), Kayode
Goller: Dk. 45 Skvortsov (Kendi kalesine), Dk. 60 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 73 Kanga (Penaltıdan) (Esenler Erokspor)
Kırmızı kart: Dk. 71 Okoro (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Martynov, Dk. 56 Guibero (Serikspor)