        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor zirve inadını sürdürdü - Futbol Haberleri

        Esenler Erokspor zirve inadını sürdürdü

        1. Lig'in 22. haftasında Esenler Erokspor deplasmanda Serik Belediyespor'u 3-0 yenerek ligde maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.01.2026 - 16:14 Güncelleme: 24.01.2026 - 16:15
        Esenler Erokspor zirve inadını sürdürdü
        Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Esenler Erokspor rakibini 3-0'lık skorla yenerek zirve inadını sürdürdü.

        İstanbul ekibine 3 puanı getiren golleri 44'te kendi kalesine Ender Güneş, 60'da Ömer Faruk Beyaz ve 73'te penaltıdan Guelor Kanga attı.

        Serik Belediyespor'da maçın 71. dakikasında Joseph Okoro ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Erokspor puanını 41 yaptı ve maç fazlasıyla lider Amedspor ile olan puan farkını 1'e indirdi.

        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Tuncay Ercan

        Serikspor: Ender Güneş, Bilal Ceylan (Dk. 54 Ekrem Terzi), Martynov, Okoro, Skvortsov, Tashkin, Adeola, Burak Asan, Emre Nefiz (Dk. 62 Mücahit İbrahimoğlu), Guibero (Dk. 74 Spasov), Sadygov

        Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba (Dk. 83 Cavare), Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 64 Recep Niyaz), Amilton, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 76 Catakovic), Kanga (Dk. 76 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 64 Faye), Kayode

        Goller: Dk. 45 Skvortsov (Kendi kalesine), Dk. 60 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 73 Kanga (Penaltıdan) (Esenler Erokspor)

        Kırmızı kart: Dk. 71 Okoro (Serikspor)

        Sarı kartlar: Dk. 49 Martynov, Dk. 56 Guibero (Serikspor)

