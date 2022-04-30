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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Osmaniye'de aile faciası! Eşi ve oğlunu katledip intihar etti...
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Eşini ve oğlunu katletmişti! Aranıyordu!

Son dakika haberine göre Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, eşini ve oğlunu tabanca ile öldürdükten sonra olay yerinden kaçan cinayet zanlısı baba Ömer Sevimli, ölü olarak bulundu

Son dakika haberi: Osmaniye'de aile faciası! Eşi ve oğlunu katledip intihar etti...
Eşini ve oğlunu katletmişti! Aranıyordu!
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İHA

Osmaniye'de edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi’nde meydana gelen olayda baba Ömer Sevimli, henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli (20) ile tartıştı.

EŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine baba Ömer Sevimli yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Ayşe Sevimli ve oğlu Mehmet Sevimli’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan anne Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Mehmet Sevimli ağır yaralandı.

OĞLU HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sevimli de hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ömer Sevimli’yi yakalama çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında olay yerinden 80 ABY 693 plakalı hafif ticari araçla kaçan Sevimli’nin aracı gece saatlerinde Çerçioğlu köyü yeşil mevkiinde terk edilmiş halde bulunmuştu.

TARLASINDA HAYATINA SON VERDİ

Jandarma ekiplerince cinayet zanlısı Ömer Sevimli’yi arama çalışmalarına devam ederken Sevimli, sabah saatlerinde terk ettiği aracının yaklaşık 300 metre uzaklığında bulunan kendisine ait buğdaya tarlasının içerisinde kendini vurmuş halde ölü olarak bulundu.

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