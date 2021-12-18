Eski eşinin evine gitti! Çifte kadın cinayeti! 0:00 / 0:00

DHA

Mardin'de dün saat 21.00 sıralarında, Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.

EVLERİNE GİDİP TARTIŞMAYA BAŞLADI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Seyfettin Değer (29), eski eşi Cemile (27) ve kayınvalidesi Kadriye Başçı´nın (54) evine gelerek bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

İKİSİNE DE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Değer, belindeki ruhsatsız tabancasıyla eski eşi Cemile ile annesi Kadriye Başçı´ya kurşun yağdırdı.

SİLAHI BAŞINA DAYAYIP ATEŞLEDİ

Değer, aynı tabanca ile başına ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KATİL ZANLISI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Cemile ve annesi Kadriye Başçı'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Seyfettin Değer'i ise Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye aldı.

İKİ KEZ UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ

Seyfettin Değer´in, boşanmadan önce Cemile Başçı´ya şiddet uyguladığı için 2 kez 15´er gün süreyle evden uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Mardin Devlet Hastanesi´nde otopsileri tamamlanan Cemile ve Kadriye Başçı´nın cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak Yalım Mahallesi Mezarlığı´nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.