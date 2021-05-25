Eski koca dehşet saçtı! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'in Ödemiş ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki Yenikent Sitesi'nde, bir çocuk annesi Emine Y.'ye (36) ait daireden silah sesi geldiğini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, evde Emine Y.'yi bacağından, Gökhan U.'yu (23) ise yüzünden yaralı buldu.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandıkları belirlenen 2 kişi, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan U., ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, olay yerinde yaptığı inceleme ve aldığı ifadeler üzerine saldırganın, Emine Y.'nin 3 ay önce boşandığı Selçuk H. olduğunu tespit etti. Olay sonrası kaçan Selçuk H.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

4 SAAT SONRA BİR SALDIRI DAHA

Emine Y. ve Gökhan U.'nun yaralanmasından yaklaşık 4 saat sonra İnönü Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki kahvede, televizyon tamircisi Tayyar Ö. (41),pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Tayyar Ö., ihbarla gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, yaptığı incelemede, Tayyar Ö.'yü yaralayan saldırganın da Selçuk H. olduğunu belirledi.

TÜFEKLE BİRLİKTE YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu 3 kişiyi yaralayan Selçuk H., Emmioğlu Mahallesi'nde suç aleti tüfekle yakalandı. Selçuk H., gözaltına alındığı sırada, Emine Y. ile boşandıklarını belirterek, Gökhan U. ile Tayyar Ö.'nün eski eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdü. Emniyete götürülen Selçuk H.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.