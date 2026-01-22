Eskişehir’de alkol aldıktan sonra fenalaştığı için eve getirilen Eren Karakaya (28), ailesi tarafından yatağında ölü bulundu.

SOKAK ÜZERİNDE YERE YIĞILDI

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi Goncalar Sokak’ta meydana gelen olayda İnşaat işçisi Eren Karakaya, gece 02.30 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte evine 500 metre uzaklıktaki Güldeste Sokak üzerinde alkol aldıktan sonra yere yığıldı.

SABAH SAATLERİNDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Eren’in arkadaşlarının babasına haber vermesi üzerine Baba Karakaya, Eren’i eve getirdi. Sabah saatlerinde Eren Karakaya’nın odasına giren ailesi, yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan incelemede Eren Karakaya’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yüz ve el bölgesinde yüzeysel kesiler olduğu tespit edildi. Eren Karakaya’nın şüpheli görülen ölümünü üzerine soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karakaya’nın cesedi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Karakaya’nın şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.