Eskişehir’de yakınlarının haber alamadığı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Eskişehir’de yakınlarının haber alamadığı Şerife Toptaş (79) yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Toptaş’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
HAREKETSİZ BULUNDU
DHA'daki habere göre olay; Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. 5 katlı binanın 2’nci katında yalnız yaşayan Şerife Toptaş’ın yakınları, eve geldiklerinde Toptaş’ı hareketsiz yatarken buldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Toptaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Toptaş’ın ölümünün şüpheli olarak görülmesi üzerine cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Toptaş’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.