Estonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi! 0:00 / 0:00

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Estonya'da eski başbakan Juri Ratas'ın yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etmesinin ardından Kaja Kallas, adaylığının onaylanmasıyla beraber Estonya'nın ilk kadın başbakanı oldu.

Kallas'ın merkez sağdaki Reform Partisi, Ratas'ın liderliğindeki Merkez Parti'nin koalisyon ortağı haline geldi. Ülkede 2016'da da Kersti Kaljulaid ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak tarihe geçmişti. Böylelikle Estonya, kadın cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından yönetilecek ilk ülke oldu.

EKRE'nin dahil olduğu bir koalisyon hükümetini devralmayacağını belirten Kallas, aşırı sağın kilit politikalarından biri olan 'evliliği kadın ve erkek arasındaki bir birlik olarak tanımlamama' sözünü tekrarladı.

Kallas, fosil yakın sektörüne daha fazla yatırım yapılmasını da engelleyeceğini söyledi.

Baş edeceğimiz ilk şeyin koronavirüs ile mücadele olacağını belirten Kallas, "Hedefimiz, Estonya'yı mümkün olduğunca kısa sürede açmak. İnsanlar işe gidebilsin, çocuklar okula gidebilsin ve ekonomik faaliyetler sürsün istiyoruz." dedi.