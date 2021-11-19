Evde cansız bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı!

Samsun'un Bafra ilçesinde edinilen bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak’ta oturan 44 yaşındaki Songül Değirmenci'yi dün öğleden sonra telefonla arayarak ulaşamayan çalıştığı iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.
POLİS, CANSIZ BEDEN İLE KARŞILAŞTI
İHA'da yer alan habere göre kadının oturduğu eve gelen polis ekipleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla 2 kattaki daireye girdiğinde 44 yaşındaki Songül Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saat 01.00 sıralarında çalıştığı eğlence mekanından çıktıktan sonra eve gelen Songül Değirmenci'nin peşinden içeri giren bir kişiyi tespit etti.
ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalar sonucunda 01.20’de evden çıkan şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli Nami I.'yı (57) çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.
BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
İddiaya göre, gözaltına alınan şüpheli, gönül ilişkisi yaşadığı 44 yaşındaki kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Katil zanlısı Nami I., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.
2 AY ÖNCE BOŞANMIŞ, 3 ÇOCUK BABASI
2 ay önce 20 yıllık eşinden boşanan 3 çocuk babası katil zanlısı Nami I.’nın, bir süre önce birahanede tanıştığı Songül Değirmenci ile gönül ilişkisi yaşadığı öğrenildi.
YORUMLAR