Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar hissedilir derecede artacak. Eyyam-ı Bahur olarak bilinen hava olayında, yüksek oranda nem de etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Kastamonu'nun doğu, Sinop’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 34° Trabzon Kısmen Güneşli 29° Bursa Güneşli 32° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Güneşli 34°

Hava sıcaklığının Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. REKLAM

HAFTASONUNA KADAR ETKİLİ OLACAK Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, “Önümüzdeki günlerde yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. Önümüzdeki günlerde yurdun İç ve Doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Sıcak hava hafta sonuna kadar tüm yurtta etkisini sürdürecek” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, bir haftalık periyotta yurdun büyük bir bölümünde yağış beklentileri olmadığını belirterek, “Yalnız çarşamba günü Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Ardahan çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış geçişi görülecek. Perşembe, cuma ve hafta sonu itibarıyla ise yurtta yağış beklemiyoruz. Tüm yurtta perşembe gününden itibaren hafta sonuna kadar az bulutlu, açık bir havanın etkili olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Gelecek günlerde yurt genelinde sıcak havanın etkili olacağını aktaran Koç, “Hava sıcaklıklarında çarşamba gününden itibaren tüm yurtta artışlar bekliyoruz. Bu artışlarla birlikte sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yurdun İç ve Doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Sıcak hava hafta sonuna kadar tüm yurtta etkisini sürdürecek” ifadelerini kullandı. REKLAM