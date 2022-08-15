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Haberler Dünya Son dakika: F-16 görüşmeleri için MSB teknik heyeti ABD'ye gitti
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Milli Savunma Bakanlığı: F-16 tedariki ve modernizasyonu görüşmeleri için teknik heyeti ABD'ye gitti

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir." denildi

Son dakika: F-16 görüşmeleri için MSB teknik heyeti ABD'ye gitti
F-16 görüşmeleri için MSB teknik heyeti ABD'ye gitti
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Milli Savunma Bakanlığı, F-16 görüşmeleri için teknik heyetin ABD'ye gittiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye’de üç toplantı icra edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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