F-16 görüşmeleri için MSB teknik heyeti ABD'ye gitti 0:00 / 0:00

Milli Savunma Bakanlığı, F-16 görüşmeleri için teknik heyetin ABD'ye gittiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye’de üç toplantı icra edilmiştir." denildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2022

Açıklamada, "F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir." ifadeleri kullanıldı.