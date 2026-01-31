Habertürk
        Son dakika: Fabrikada makinenin üzerinden düşen işçi 5 gün sonra öldü

        Fabrikada makinenin üzerinden düşen işçi 5 gün sonra öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, temizlemek için çıktığı makinenin üzerinden düşerek beyin kanaması geçiren Remzi Y., hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:17
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, temizlemek için çıktığı makinenin üzerinden düşerek beyin kanaması geçiren Remzi Y. (57), hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        DENGESİNİ KAYBEDİP 3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

        Olay, 26 Ocak'ta saat 09.00 sıralarında, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2’nci Cadde’de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Temizlemek için makinenin üzerine çıkan Remzi Y., dengesini kaybedip, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Remzi Y., yoğun bakım ünitesine alındı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Hastanede tedavisi süren Remzi Y., bugün hayatını kaybetti. Remzi Y.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

