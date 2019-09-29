Kudüs İslami Vakıflar İdaresi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin eşlik ettiği 235 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenledi.

İSRAİL POLİSİ GRUPLAR HALİNDE ALDI

AA'daki habere göre görgü tanıkları, fanatik Yahudilerin Meğaribe Kapısı'ndan İsrail polisi eşliğinde gruplar halinde alındığını, avluya giren fanatikler arasında aşırılığıyla bilinen Yehuda Glick'in de bulunduğunu aktardı.

KIŞKIRTICI BİÇİMDE AYİN YAPTILAR

Tanıklar, fanatik Yahudilerin İbrani takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana kutlamaları nedeniyle Aksa'nın avlusunda özellikle de Rahmet Kapısı'nda kışkırtıcı şekilde dini ritüellerini yerine getirdiğini belirtti.

İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK İHLALLERİ

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

ANLAŞMAYI DA İHLAL ETTİLER

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresi'nin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor. İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.