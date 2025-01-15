Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Çok yakında aziz milletimiz, aynı merhum Erbakan Hocamızın iktidar olduğu günlerdeki gibi yönetimde ve paylaşımda adaletle buluşacak. Milletin kaynağı, yeniden millete aktarılacak” dedi.

Erbakan, v İşçiye, memura, emekliye verdiğiniz zamdan daha yüksek vergi ve geçiş ücreti artışı yapmak demek, millete verdiğini misliyle geri almak demektir. Son 1 yılda köprülere yaptığınız zam yüzde 288 ile yüzde 453 arasında. Vergilerde son iki yılda yaptığınız artış yüzde 173 ile yüzde 289 arasında. TÜİK enflasyonu aynı dönemde yüzde 123 arttı. Ancak maaş zamları, asgari ücrete yüzde 94, en düşük emekli maaşına yüzde 93, en düşük memur maaşına ise yalnızca yüzde 84,7 oranında kaldı. El insaf diyoruz” diye konuştu.

Erbakan, “Bu zamlar, 3 dolarlık işi 10 dolara ihale etmenin stratejisidir. Verilen garantilerle 12 köprü fiyatına 1 köprü yaptırmanın stratejisidir. İktidarı bir an önce kör, sağır, dilsiz rolü oynamayı bırakmaya, başını sırça köşklerinden çıkarıp Türkiye gerçekleri ile yüzleşmeye çağırıyoruz. Mazlum milyonların ahı, milletinden kopmuş bu iktidarı indirecek. Yerine Millî Görüş’ü, Yeniden Refah’ı iktidara getirecek. Çok yakında aziz milletimiz, aynı merhum Erbakan Hocamızın iktidar olduğu günlerdeki gibi yönetimde ve paylaşımda adaletle buluşacak. Milletin kaynağı, yeniden millete aktarılacak” ifadelerini kullandı.