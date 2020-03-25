Pazartesi günü koronavirüs testi pozitif çıkan ve özel bir hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kendisine gönderilen destek mesajlarına teşekkür eden tecrübeli çalıştırıcı, "İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım" dedi.

Fatih Terim'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum.

Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."

Habertürk'ten koronavirüs için harita ve özel sayfa... TIKLAYIN