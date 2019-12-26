PFDK, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ceza vermedi!
PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
5- GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM hakkında, 21.12.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA
Karar verilmiştir"
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