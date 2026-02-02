Habertürk
Habertürk
        Feci Kaza Kamerada: Ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:04 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:04
        Kaldırıma adım attığı anda canından oldu
        Balıkesir'in Gönen ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde, Kaymakamlık konutu civarında meydana geldi. Zeynep Can (29) idaresindeki 10 AIF 184 plakalı aracın, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kaldırıma ulaşan Necdet Akdeniz'e (46) çarpması sonucu Akdeniz olay yerinde yaşamını yitirdi.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Yapılan kontrollerde sürücü Zeynep Can'ın alkollü olduğu ve 1.90 promil alkole sahip bulunduğu öğrenildi. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

        Durakta 'küfür' tartışmasında bardakla vurulan gözünü kaybetti, şüphelinin tutuklanmasını istiyor

        ADANA'da dolmuş şoförü Serkan Tecirli (46), durakta küfredilmesini istemediği için tartıştığı kooperatif yöneticisi Mesut Y. (45) tarafından çay bardağıyla darbedildi. (DHA)

        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
