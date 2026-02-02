Feci Kaza Kamerada: Ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Balıkesir'in Gönen ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde, Kaymakamlık konutu civarında meydana geldi. Zeynep Can (29) idaresindeki 10 AIF 184 plakalı aracın, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kaldırıma ulaşan Necdet Akdeniz'e (46) çarpması sonucu Akdeniz olay yerinde yaşamını yitirdi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yapılan kontrollerde sürücü Zeynep Can'ın alkollü olduğu ve 1.90 promil alkole sahip bulunduğu öğrenildi. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.