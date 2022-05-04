Son dakika haberi: FED faiz kararı açıklandı! 22 yıl sonra bir ilk... 2022 Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu?

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Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi 50 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 0.75-1 aralığına yükseltti. Böylece 2000 yılından bu yana ilk kez 50 baz puanlık bir artırıma gidilmiş oldu. Fed mart toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmıştı.

Komite bunun yanında bilanço daraltmaya 1 Haziran'da başlanacağını açıkladı.

RUSYA VE ÇİN ETKİSİ

Komiteden yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ABD ekonomilerine etkilerinin belirsiz olduğu vurgulanarak "İşgal ve işgalle ilgili gelişmeler enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı yaratıyor. Bunun yanında Çin'de Covid nedenli kapanmalar tedarik zincirindeki aksamaları şiddetlendirecek. Komite enflasyon risklerine karşı son derece dikkatlidir" denildi.

YÜZDE 2 ENFLASYON HEDEFİ

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Komite uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyona ulaşmayı hedeflemektedir. Para politikasındaki uygun miktardaki sıkılaşmayla Komite enflasyonun yüzde 2 hedefine yeniden yönelmesini ve işgücü piyasasının güçlü kalmasını beklemektedir. Bu hedefleri desteklemek için Komite federal fon oranı hedef aralığını yüzde 0.75-1'e yükseltme kararı almıştır. Bunun yanında Komite 1 Haziran'da elindeki Hazine tahvillerini azaltmaya başlamaya karar vermiştir."

ABD'de enflasyon enerji ve gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle mart ayında yıllık yüzde 8.5 ile 40 yılın zirvesine yükselmişti.

'DEVAM ETMESİ UYGUN OLACAK'

Fed Başkanı Jerome Powell karar sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında "Enflasyonu aşağı getirmek, iş gücü piyasasını güçlü tutmak için zaruri. Ekonomide temel ivme güçlü olmaya devam ediyor. Tedarikte aksaklıklar öngörülenden daha büyük ve daha kalıcı" ifadelerini kullandı.

Faiz oranlarında artışın devam etmesinin uygun olacağını düşündüklerini belirten Powell "Gelecek iki toplantı için 50 baz puan faiz artırımı masada" dedi.

ALTIN VE DOLARDA SAKİN SEYİR

Beklentiler dahilindeki bu kararın ardından piyasalarda önemli bir hareket yaşanmadı. Dolar/TL, karar açıklanmadan önce 14.80'in altına düşmüştü. Açıklamanın ardından 14.79 civarındaki seyrini sürdürdü.

Benzer bir şekilde aldın fiyatlarında da önemli bir oynama yaşanmadı. Altının ons fiyatı 1.867 dolardan 1.874 dolara çıktı.

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