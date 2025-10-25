Fenerbahçe'nin Ali Koç'a borcu ne kadar?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda üyelere hitaben kürsüye gelen Salar, Fenerbahçe Kulübünün yükümlülüklerini ilgilendiren tabloyu üyelere detaylı şekilde aktardı.

Salar, 4 milyar 129 milyon 412 bin lira olarak görülen diğer borçlar kaleminde eski başkan Ali Koç'a 3 milyar 510 milyon lira borç bulunduğunu ve bununla ilgili Koç ile görüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Diğer borçlar kalemindeki rakamın 3 milyar 510 milyon lirası Ali Koç'a şahsi borçtur. Kendisi her fırsatta 'Benim herhangi bir alacağım yoktur.' demiştir. Bağımsız denetim firması resmi kayıtlarda doğal olarak bunu borç olarak yazmak durumunda. Allah uzun ömür versin ama emri hak vaki olduğunda resmi olarak borç kaldığında bu durum varisleri de etkileyebilir. Kendisi vergisel, mevzuatsal dayanağını oluşturarak varisleri de bağlayacak şekilde kulüpten alacağı olmadığına dair beyanat vereceğini bana iletti."

Murat Salar, konuşmasının sonunda üyelerden oylanacak maddeler için destek istedi.