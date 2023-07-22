Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Wilfried Zaha kararını verdi

7 Şurada Paylaş!









Sarı-lacivertli taraftarlarının kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Paige Zaha, "Herkese merhaba. Wilfried'e ve bana gösterdiğiniz desteğe teşekkürler ancak arkadaşlarıma ve aileme mesaj göndermekten vazgeçerseniz minnetar olurum. Çünkü biraz bunaltıcı olabiliyor." ifadelerini kullandı.