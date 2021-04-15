BEYAZ İMZAYI ATTI

Fenerbahçe’nin elinden bir yıldız daha kaydı. Sarı lacivertliler, bütün çabalara rağmen kalmaya ikna olmayan genç yetenek Ömer Faruk Beyaz’ın vedasını duyurdu. Stuttgart ile beş yıllık sözleşme imzalayan Ömer Faruk kariyerine Almanya’da devam edecek.