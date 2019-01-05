Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferini duyurdu!

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından bir paylaşım yapılmış ve Sadık Çiftpınar bu videoya "Bu sevda bitmez gönüllerde" diyerek yanıt vermişti. Sarı-lacivertlilerin Twitter hesabından Sadık'ın yanıtına "Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar, omuz omuza nice zaferlere" tweet'iyle cevap verildi.

Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda bir miktar para ve iki oyuncu karşılığında anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertliler Sadık için Evkur Yeni Malatyaspor'a Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle, Barış Alıcı'yı ise 6 aylığına kiralık olarak gönderecek.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 5, 2019

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