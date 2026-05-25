Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya saldırıda yeni gözaltı!
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahla yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 11:59 Güncelleme:
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın silahla yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 3’ten 4’e yükseldi.
İHA'nın haberine göre saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelinin olaydan önce İstanbul’dan otobüsle Fethiye’ye geldiği ve bölgede keşif yaptığı tespit edildi.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, 26 Mayıs 2026 Salı günü sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
