FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski ilçe emniyet müdürü E.C., sahte kimlikle yakalandı
Sivas'ın Gölova ilçesinde ilçe emniyet müdürü olarak görev yaparken 2018'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan ihraç edilen E.C.'nin, Muğla'nın Fethiye'de olduğu belirlendi.
OPERASYONLA YAKALANDI
İHA'daki habere göre Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla tespit edilen E.C., düzenlenen operasyonla yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C., üzerinde sahte kimlik ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan E.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.