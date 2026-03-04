Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma: 3 gözaltı kararı | Son dakika haberleri

        FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma: 3 gözaltı kararı

        Ankara merkezli FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi. Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 09:17
        FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        AA'daki habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

        Soruşturma kapsamında, 3 şüphelinin örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları tespit edildi.

        Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarında görevli 2'si ihraç ve 1'i halen görevde 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında, " İran'a tuzak kuruldu" diyen Bahçeli, "ABD'nin Siyonizm'in tahriklerine gelerek İran'a saldırması gayri meşrudur, gayri hukukidir, gayri ahlakidir." ifadelerini kullandı

