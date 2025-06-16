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        Haberler Dünya Fidan, İngiliz mevkiidaşıyla görüştü | Dış Haberler

        Fidan, İngiliz mevkiidaşıyla görüştü

        Diplomatik Kaynaklar: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 00:02 Güncelleme: 16.06.2025 - 00:16
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        Fidan, İngiliz mevkiidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda İsrail ve İran arasındaki çatışmayı görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü.

        Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ele alındı ve Bakan Fidan, gelişmelerin daha büyük bir krize dönüşmesinden endişe edildiğini kaydetti.

        Görüşmede çatışmanın bir an önce sona ermesi için diplomatik çabaların artırılması ve nükleer müzakerelere vakit kaybetmeksizin dönülmesi gerektiği aktarıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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