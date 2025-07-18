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        Haberler Dünya Ortadoğu Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 20:46 Güncelleme: 18.07.2025 - 21:14
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        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, Suriye’nin güneyindeki durum ele alındı. Bakan Fidan görüşmede, gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, bir an önce sükunetin sağlanmasını arzu ettiğimizi ve bu yönde katkı vermeye hazır olduğunu kaydetti. Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine olan desteğini vurguladı. İsrail’in olaylara müdahalesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Bakan Fidan, Netanyahu hükümetinin bölgesel istikrara ve Suriye halkının geleceğine tehdit oluşturan eylemlere son vermesi gerektiğini belirtti.

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