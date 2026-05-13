Fındık bahçesinde uçurum faciası!
Sakarya'da feci bir kaza meydana geldi. Kentin Kocaali ilçesinde fındık bahçesinde uçurama düşen 62 yaşındaki Nizamettin Temizkan, hayatını kaybetti
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 10:17 Güncelleme:
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık bahçesinden uçurama düşen 62 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre olay, Süngüt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fındık bahçesinde temizlik yaptığı esnada uçuruma yuvarlanan 62 yaşındaki Nizamettin Temizkan için ekipler seferber oldu.
Bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 araç ve 8 personel kurdukları halat düzeneğiyle Temizkan'ın bulunduğu bölgeye indi. Burada yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Temizkan'ın cansız bedeni bulunduğu noktadan çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
