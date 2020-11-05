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ABD seçimlerinde henüz kazanan ilan edilmezken, bu belirsizlik sebebiyle dün dolarda 8.39-8.51 aralığında büyük bir dalgalanma yaşandı. Dolar 4 Kasım'ı 8.43 liradan tamamladı.

Dolar yeni güne 8.44, Euro ise 9.91 liradan başladı.

ABD Seçimlerinde dün ABD piyasalarında Joe Biden zaferi olumlu bir şekilde fiyatlansa da henüz bir kazanan ilan edilmedi. Başkan Donald Trump ve ekibi bazı eyaletlerdeki sayım sürecine ve sonuçlara itiraz edeceklerini belirtti.

KORONAVİRÜS RİSK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bu sebeple ABD seçimleri etrafında bir süre belirsizlikler yaşanabilir.

Bunun yanında koronavirüs salgını da hız kaybetmeden tüm dünyada devam ediyor. Avrupa ülkeleri yeni kısıtlamaları uyguluyor. Koronavirüsün 2. dalgası son birkaç gündür ABD seçimlerinin gölgesinde kalsa da küresel ekonomi için en önemli risk olmaya devam ediyor.