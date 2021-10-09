Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti´nde organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası´nın 16´ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turları büyük heyecana sahne oldu.

İlk sıralama turunda McLaren´den Daniel Ricciardo 16´ncı, Williams´dan Nicholas Latifi 17´nci, Alfa Romeo´dan Antonio Giovinazzi 18´inci, Alfa Romeo´dan Kimi Raikkonen 19´uncu ve Haas´tan Nikita Mazepin 20´nci sırada yer alarak ikinci sıralama turuna katılma hakkını elde edemedi. İlk sıralama turunun ilk üç sırasında ise Mercedes´ten Lewis Hamilton, Red Bull´dan Max Verstappen ve AlphaTauri´den Pierre Gasly yer aldı.

HAMILTON ZİRVEYİ BIRAKMADI

İkinci sıralama turunda ilk sıranın sahibi yine Lewis Hamilton olurken, bu kez 2´nci sırayı Mercedes´ten Valtteri Bottas, üçüncü sırayı ise Max Verstappen elde etti. 11´inci Aston Martin´den Sebastian Vettel, 12´nci Alpine´den Esteban Ocon, 13´üncü Williams´tan George Russell, 14´üncü Haas´tan Mick Schumacher ve 15´inci Ferrari´den Carlos Sainz, bu sonuçlarla üçüncü sıralama turuna katılım gösteremedi.

YARIŞTA İLK SIRADAN BOTTAS BAŞLAYACAK

3´üncü sıralama turunda ise ilk iki etapta olduğu gibi Lewis Hamilton liderliği kimseye bırakmadı. İkinci sırada Valtteri Bottas yer alırken, 3´üncü sıra ise Max Verstappen´in oldu. Lewis Hamilton´ın 10 sıralık grid cezasından dolayı Valtteri Bottas ilk sıradan, Verstappen ikinci sıradan, Ferrari´nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise üçüncü sıradan yarışa start verecek. Öte yandan sıralama turunu 15´inci sırada noktalayan Ferrari pilotu Carlos Sainz da grid cezasından dolayı son sıradan start alacak.

PİST REKORU KIRILMAYA DEVAM EDİYOR

2005 yılında Brezilyalı pilot Juan Pablo Montoya´nın kırdığı pist rekoru, 2021 yılında peş peşe kırılmaya devam ediyor. Dünkü antrenman turlarında pilotlar pist rekoru kırma yarışına girerken, bugün ilk olarak Lewis Hamilton, ikinci sıralama turunda rekorunu 1:23,082 ile tazeledi. Valtteri Bottas üçüncü sıralama turunda 1:23,071 ile Lewis Hamilton´ı geride bırakırken, sonrasında Hamilton bu kez 1:22,868 yaparak tekrardan pist rekorunu eline geçirdi.

SIRALAMA BELLİ OLDU

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde yarın koşulacak yarış öncesinde pilotların sıralamaları belli oldu.

Sıralama turlarındaki sonuçlar şu şekilde:

1- Lewis Hamilton (Mercedes) (10 sıralık grid cezasından dolayı yarışa 11´inci sırada başlayacak)

2- Valtteri Bottas (Mercedes)

3- Max Verstappen (Red Bull)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Pierre Gasly (AlphaTauri)

6- Fernando Alonso (Alpine)

7- Sergio Perez (Red Bull)

8- Lando Norris (McLaren)

9- Lance Stroll (Aston Martin)

10- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

11- Sebastian Vettel (Aston Martin)

12- Esteban Ocon (Alpine)

13- George Russell (Williams)

14- Mich Schumacher (Haas)

15- Carlos Sainz (Ferrari) (Grid cezasından dolayı yarışa son sıradan başlayacak)

16- Daniel Ricciardo (McLaren)

17- Nicholas Latifi (Williams)

18- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

19- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

20- Nikita Mazepin (Haas)

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde yarış yarın saat 15.00´de start alacak.